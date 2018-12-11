بلاغ موظفة يُنهي نشاط عصابة لصوص سرقة المساكن بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ضبطت مباحث القاهرة، لصين تخصصا في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بمنطقة النزهة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة بعد اعترافهما بارتكاب 7 وقائع سرقة من داخل الوحدات السكنية بأماكن متفرقة بالقاهرة.

التفاصيل بدأت ببلاغ لقسم شرطة النزهة من "أمل. ح"، 47 سنة، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بأنها عقب عودتها من عملها اكتشفت كسر باب الشقة سكنها، وسرقة 2 شاشة تلفاز، ومبلغ مالي قدره 70,000 جنيه، جهاز "ريسيفر"، جهاز لوحي "تابلت")، ولم تتهم أو تشتبه في أحد.

شكل اللواء محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، فريق بحث لتحديد مرتكبي الواقعة، أسفرت جهوده أن وراء ارتكابها كلٍ من "طاهر. ع"، عاطل، و"أحمد .ع"، مقيمان بمنطقة شبرا الخيمة.

أمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض عليهما، ونجحت دورية أمنية قادها الرائدان أحمد صقر وعلاء أبو المجد معامي مباحث القسم من ضبطهما بحوزتهما كافة المسروقات، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام عتلة حديدية ضبطت بحوزتهما.

أقر المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن، وارتكابهما 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن ضبط 10 شاشات تلفاز، مبلغ مالي 5000 جنيه، 2 جهاز "ريسيفر"، وضبط (جهاز كمبيوتر "لاب توب"، وجهاز ريسيفر، جهاز لوحي "تابلت") لدى عميلهما، "كيرلس .ن.ر"، 24 سنة - عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح أبيض"، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

تحرر المحضر الازم للواقعة، وإحالتهما للنيابة للتحقيق.