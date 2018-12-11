مصر | شرطة المرافق تواصل حملاتها لإزالة الإشغالات بشوارع الجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق تواصل حملاتها لإزالة الإشغالات بشوارع الجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بالجيزة، تحت قيادة اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، والتعديات التي تعوق حركة سير المشاه والسيارات بمناطق جسر الكنيسة، سيدي عمار، ميدان الجيزة، دائرة قسم شرطة الجيزة.

وقاد الحملة اليوم المقدم أحمد الدسوقي الضابط بإدارة شرطة المرافق بالجيزة، وتم إزالة جميع التعديات بالمناطق المشار إليها، وإغلاق المقال والكافتيريات الغير مرخصة، وإزالة لوحات الإعلانات، الكراسي والأستاندات وغيرها من المخالفات، لإعادة المظهر الجمالي للشارع الجيزاوي مرة أخري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.