مصر | النيابة تباشر التحقيق مع عاطل لاتهامه بسرقه 10 سيارات بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تباشر التحقيق مع عاطل لاتهامه بسرقه 10 سيارات بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة المعادي الجزئية، التحقيق مع عاطل لاتهامه بسرقه 10 سيارات.

وكانت قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة المعادي تمكنت من ضبط "ج.ل. س" 34 سنة عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها "سرقة، وسائل نقل"، حال استقلاله سيارة ملاكي "بدون ترخيص"، وبالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من "م. ح.ع"، 58 سنة، طبيب، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي.

وبمواجهته أمام النيابة اعترف بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالي، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 10 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

وحرر محضر بذلك وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.