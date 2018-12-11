مصر | تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالي" لـ12 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالي" لـ12 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب في القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي" لجلسة 12 يناير النقبل لطلبات الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية محمد الجمل. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.



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