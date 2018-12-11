مصر | تأجيل اختبارات وظيفة "مندوب مساعد بمجلس دولة" لجامعتي بنها والمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل اختبارات وظيفة "مندوب مساعد بمجلس دولة" لجامعتي بنها والمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس الدولة، إرجاء المقابلات الخاصة بتعينات دفعة 2017 لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، التي كان من المقرر انعقادها يوم الأربعاء 12/12/2018الخاصة بجامعة بنها، والمقابلات الخاصة بجامعة المنوفية.

وكان من المقرر انعقاد المقابلات الخاصة يوم الأربعاء 12/12/2018الخاصة بجامعة بنها، والمقابلات الخاصة بجامعة المنوفية كان مقرر انعقادها يوم السبت 15/12/2018.