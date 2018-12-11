مصر | تأجيل اختبارات وظيفة "مندوب مساعد بمجلس دولة" لجامعتي بنها والمنوفية

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قرر مجلس الدولة، إرجاء المقابلات الخاصة بتعينات دفعة 2017 لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، التي كان من المقرر انعقادها يوم الأربعاء 12/12/2018الخاصة بجامعة بنها، والمقابلات الخاصة بجامعة المنوفية.
وكان من المقرر انعقاد المقابلات الخاصة يوم الأربعاء 12/12/2018الخاصة بجامعة بنها، والمقابلات الخاصة بجامعة المنوفية كان مقرر انعقادها يوم السبت 15/12/2018.
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