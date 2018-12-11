مصر | المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين قتلوا مواطنا وشرعوا في قتل آخر بالتبين

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، قتلوا مواطن وشرعوا في قتل آخر بالتبين. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين هاني عبدالحليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل. وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "بدوي. ن" و"سامي. ر"، و"ياسر. ط "، بقتل المجني عليه "محسن. س"، عمدا مستخدمين الأسلحة البيضاء "عصا وكرابيج" بأن توجهوا لمحل عمله وانهالوا عليه ضربًا على رأسه بالعصا، قاصدين من ذلك قتله.



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