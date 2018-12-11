مصر | المؤبد لعاطلين وغرامة 100 ألف جنيه لاتجارهما في المخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لعاطلين وغرامة 100 ألف جنيه لاتجارهما في المخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعي، وأشرف الهواري، وأحمد ذكي المنوفي، عاطلين، بالسجن المؤبد، وتغريمهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة.

وكان النيابة العامة بالجيزة احالت القضية رقم 23771 لسنة 2017، المتهم فيها كل من سلام عبد العليم محمد، ومحمد عبد العاطي عبد الكريم، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش بالجيزة.