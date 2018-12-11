مصر | داخل منزل تاجر مخدرات بأوسيم.. ضبط كيلو حشيش مخدر

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داهم ضباط مباحث مركز أوسيم منزل تاجر مخدرات وضبط داخله كيلو حشيش مخدر، وتبين أنه هارب من حكم قضائي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "عمرو. ف. ح"، 21 سنة، سائق، ومقيم بدائرة المركز، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس 6 أشهر في قضية تبديد، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والتأكد من صحة المعلومات تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، واستهداف المتهم بمسكنه وضبطه وبحوزته 9 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1،125 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف أمام المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز اوسيم، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.