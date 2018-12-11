مصر | 6 فبراير.. الحكم على "فكهاني" بالاتجار في الترامادول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 فبراير.. الحكم على "فكهاني" بالاتجار في الترامادول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 6 فبراير المقبل للنطق بالحكم على "فكهاني"، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد. وأسندت النيابة العامة للمتهم " محمد.ا"، تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر الترامادول بقصد الاتجار.

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