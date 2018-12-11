مصر | ضبط مسجل خطر وبحوزته 20 طربة حشيش وسلاح ناري بطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسجل خطر وبحوزته 20 طربة حشيش وسلاح ناري بطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط مسجل شقي خطر وبحوزته سلاح ناري و20 طربة من مخدرالحشيش.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ثان طنطا بالغربية قيام المدعو "رجب م.ر" س40، مقيم بدائرة القسم- مسجل شقي خطر "مخدرات" سبق ضبطه في 22 قضية "سلاح ناري، مخدرات، شروع في قتل، سلاح أبيض، وضرب" بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية، والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بمحل إقامته وبحوزته (طبنجة 9مم، 20 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 5 كيلو جرام، ومبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

