مصر | ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالنزهة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بالنزهة.

وتبلغ لقسم شرطة النزهة من المواطنة "أمل.ح.ح"، سن 47، مقيمة بدائرة القسم، بأنها عقب عودتها من عملها اكتشفت كسر باب الشقة سكنها وسرقة 2 شاشة تلفاز، مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه، وجهاز "ريسيفر"، جهاز لوحي "تابلت"، ولم تتهم أو تشتبه في أحد.

وتم تشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبي الواقعة أسفرت جهوده أن وراء ارتكابها كلٍ من: "طاهر.ع.ف" سن31 عاطل، و"أحمد.ع.م" سن31، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين "سلاح أبيض"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما كافة المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام عتلة حديدية ضبطت بحوزتهما.

وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن وارتكابهما (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضُبط بمسكنهما (10 شاشات تلفاز، مبلغ مالي 5000 جنيه، 2 جهاز " ريسيفر ") وضبط (جهاز كمبيوتر " لاب توب "، جهاز ريسيفر، جهاز لوحي " تابلت ") لدى عميلهما المدعو "كيرلس.ن.ر" سن 24 عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية " سلاح أبيض " وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

