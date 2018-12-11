مصر | ضبط عاطل بتهمة سرقة أسطوانات البوتاجاز من العقارات بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بتهمة سرقة أسطوانات البوتاجاز من العقارات بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل بتهمة سرقة أسطوانات الغاز من المساكن بالتجمع الخامس.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بقيام بعض الأهالي بضبط أحد الأشخاص حال شروعه في سرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل غرفة حارس عقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه يدعى "عيد.ف.ع.س" سن 30، عاطل، ومقيم بالفيوم، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم "سرقة مسكن"، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا (شروع في سرقة مسكن، وسرقة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب" بتطوير مناقشته أقر بارتكابه (2 حادثين) بذات الأسلوب، وأضاف بتصرفه في باقي المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

