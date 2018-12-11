مصر | إحالة محاكمة ٣ متهمين بالسرقة بالإكراه بقصر النيل لدائرة جنوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة محاكمة ٣ متهمين بالسرقة بالإكراه بقصر النيل لدائرة جنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه بقصر النيل، إلى الدائرة 15 جنوب، وحددت جلسة الانعقاد 24 يناير المقبل.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد فهمي وحسام عبد الرسول.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "عادل حمدي، وسيد عبد الراضي، وعصام زينهم"، بسرقة المبلغ المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه عبد الله محمد حسن "يمني الجنسية"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أدعى المتهم الأول، أنه ضابط بجهاز الأمن الوطني، وادعى المتهم الثاني أنه أحد أفراد الشرطة المرافقين له، وذلك حال استقلالهما السيارة المبينة بالتحقيقات قيادة المتهم الثاني، مستوقفين المتهم الثالث زاعمين القبض عليه حال قيام الأخير باستيقاف المجنى عليه وبرفقته "محمد طاهر علي" يمني الجنسية حال ترجلهما بالطريق العام.