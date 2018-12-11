مصر | القبض على عصابة سرقة الموتوسيكلات بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عصابة سرقة الموتوسيكلات بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالسيدة زينب.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة قيام كلٍ من "سيد. ع. م" سن 23، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها "مخدرات، و"إسلام. ز. ا" سن 19، سبق اتهامه في قضية "سرقة"، مقيمان بدائرة القسم، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة درجات نارية، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهم كلٍ من "محمد. ع. ع" سن 19، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، "محمد. س. أ" سن 21، ومقيم بالجيزة، و"أحمد. ر. إ" سن 24، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.