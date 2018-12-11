مصر | العثور على طفل حديث الولادة داخل حقيبة بكرداسة

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على طفل حديث الولادة، داخل حقيبة بدائرة، مركز شرطة كرداسة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد بلاغ للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، من الأهالي، بعثورهم على طفل حديث الولادة، داخل حقيبة، وملقاة بالشارع بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر لمكان البلاغ، وتبين أنه ولد، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.