مصر | ضبط سائق وبحوزته 9 طرب حشيش في أوسيم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط سائق وبحوزته 9 طرب حشيش في أوسيم.
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أوسيم قيام المدعو "عمرو. ف. ح" سن 21، سائق، ومقيم بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس 6 أشهر في قضية تبديد، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه وبحوزته 9 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1،125 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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