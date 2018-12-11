مصر | ضبط عاطلين وبحوزتهما 1500 قرص مخدر في رأس غارب

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نجحت الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 1500 قرص لعقار التامول المخدر برأس غارب. تمكن ضباط مباحث قسم رأس غارب، من ضبط كل من: المدعو "مصطفى.م.س" مواليد 1995، عاطل، والمدعو "علي. س.م" سن 19 عاطل، مقيمان الأشراف بقنا، حال مرورهما بأحد الأكمنة الأمنية، مستقلين السيارة رقم (5179) ملاكي قنا ملك الأول، وبحوزتهما عدد (1500) قرص لعقار التامول المخدر، مبلغ مالي 125 جنيها، و2 هاتف محمول. وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفان المحمولان للاتصال بعملائهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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