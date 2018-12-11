مصر | ضبط تشكيل عصابي سرق 800 ألف جنيه من موظف في العامرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابي سرق 800 ألف جنيه من موظف في العامرية.

وتبلغ لقسم شرطة أول العامرية من موظف، مقيم بالدقهلية، باتفاقه مع سمسار على استبدال مبلغ 800 ألف جنيه بالدولار، وعقب وصوله للمكان المتفق عليه بدائرة القسم، فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها مجهولين أحدهم انتحل صفة رجل شرطة واستولوا منه على المبلغ وهربوا.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من: "أشرف.ف.ذ"، سن 40 مزارع، "علاء.ف.ذ"، سن 40 (شقيق الأول)، "يحيى.ز.ج"، سن40 صاحب مكتب توريدات - له معلومات جنائية، "علي.ح.ر، سن 31 عامل، "عبدالرحمن.ع.ع"، سن 40 سائق - له معلومات جنائية، محبوس بمركز حوش عيسى لتنفيذ عقوبة بالحبس 3 سنوات في قضية إيصال أمانة، "ممدوح.ف.ذ"، سن 27 مزارع، "هيثم.ف.ذ"، سن 32 مزارع (شقيق السادس)، "أشرف.ع.م"، سن 36 مزارع، "سند.ع.ع"، سن 39، "مسعود.ع.ع"، سن 34 عامل - له معلومات جنائية، "وهبة.ا.ع"، سن 36 عاطل - له معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بالبحيرة عدا الرابع مقيم بدائرة قسم الدخيلة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين من الأول إلى الرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقرر الرابع بأن المجني عليه طلب مساعدته في استبدال المبلغ المالي إلى عملة الدولار فاستعان بالمتهم الثالث والأول مقابل حصولهما على مبلغ مالي إلا أنهما رغبا في الاستيلاء على المبلغ المالي، وفي سبيل تنفيذ مخططهما أعدا هيكل جهاز لاسلكي واستعانا بباقي المتهمين، وقام المتهمين السادس والسابع بانتحال صفة رجال شرطة، واستقلوا وباقي المتهمين سيارة خاصة بالمتهم الخامس وعقب تقابلهم والمجني عليه استولوا منه على المبلغ المالي وهربوا.

وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة وهيكل الجهاز اللاسلكي، ومبلغ 552 ألف جنيه وسيارة ملاكي قام المتهم الثالث بشرائها من متحصلات السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين والمبلغ المالي.

