كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطالب بالتحريات في العثور على جثة شاب مقتول بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كلفت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف أحمد عز الدين، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بتشريح جثة شاب عثر عليها بجانب أحد المستشفيات بمنطقة المرج.
وكلفت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة بإيداع بملف القضية، حيث تبين من التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة تناولها الشاب مما أدت إلى وفاته.
وكانت قد تلقت مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا بالعثور على جثه شاب ملقاة بجوار إحدى المستشفيات وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثالث من العمر ومجهولة الهوية وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | النيابة تطالب بالتحريات في العثور على جثة شاب مقتول بالمرج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .