مصر | النيابة تطالب بالتحريات في العثور على جثة شاب مقتول بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطالب بالتحريات في العثور على جثة شاب مقتول بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف أحمد عز الدين، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بتشريح جثة شاب عثر عليها بجانب أحد المستشفيات بمنطقة المرج.

وكلفت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة بإيداع بملف القضية، حيث تبين من التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة تناولها الشاب مما أدت إلى وفاته.

وكانت قد تلقت مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا بالعثور على جثه شاب ملقاة بجوار إحدى المستشفيات وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثالث من العمر ومجهولة الهوية وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة.