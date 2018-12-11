مصر | أزمة جديدة بإهانة القضاء من قبل محام.. ولجنة الحريات تعلن تضامنها معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة بإهانة القضاء من قبل محام.. ولجنة الحريات تعلن تضامنها معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة استئناف القاهرة، محمود حامد مرسي المحامي بجنوب القاهرة، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 12496 لعام ٢٠١٨ جنح منشية ناصر والمقيدة حصر تحقيق 72 لعام 2018، على خلفية اتهامه بإهانة وسب سلطة قضائية من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وأعلنت لجنة الحريات بقيادة كمال مهنى عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، عن تضامن اللجنة مع المحامي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عنه.

وتعود وقائع القضية -على حد قول أحد المحامين- بسبب منشور على الفيس بوك وذلك لأن المحامي قام بمشاركة بوست من جروب خاص للمحامين بخصوص واقعة الزميل عمر المختار، حيث فوجئ بقوة مباحث قسم منشية ناصر للقبض عليه وتم التحقيق معه يوم السبت الماضي بمكتب النائب العام في الرحاب على خلفية بلاغ من المجلس الأعلى للقضاء ضد الزميل، وتم حبسه أربعة أيام، وقبل صدور قرار بتجديد الحبس أو إخلاء سبيله تم إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.

