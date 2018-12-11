مصر | السجن المشدد 5 سنوات لعاطل لاتجاره في الترامادول بالجيزة

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عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعي، وأشرف الهواري، وأحمد ذكي المنوفي، عاطل، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة.

وكانت النيابة العامة بالجيزة أحالت القضية رقم 5329 لسنة 2017، المتهم فيها رامي راغب عبد الونيس عوض، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش والترامادول، بالجيزة.