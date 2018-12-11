مصر | تأجيل معارضة "الزيات" و"منيب" لاتخاذ إجراءات الرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل معارضة "الزيات" و"منيب" لاتخاذ إجراءات الرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 17 محكمة جنايات القاهرة، المعارضة المقدمة من عبدالحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وعبد الحليم قنديل وحمدي الفخراني ومحمود السقا، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ٣ سنوات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء"، إلى جلسة ١٨ ديسمبر، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة من قبل محمد منيب الذى أقر بنفسه بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى.

وقد رفضت المحكمة اثبات أى سبب للرد الذى حاول المتهم أو دفاعه ابداءه فى محضر الجلسة مشيره الى اثبات ذلك فى مذكرة منفصلة بأسباب الرد خلال الاجل الذى منحته المحكمة لذلك.

يذكر أن المحكمة خاطبت الدفاع عما اذا كان لديه توكيل خاص بالرد فأجاب الدفاع بأن المتهم بنفسه هو الذى سيقرر بالرد وهو ماحدث وسمحت المحكمه له بالتوقيع فى محضر الجلسة بذلك.