مصر | تأجيل معارضة "الزيات" و"منيب" لاتخاذ إجراءات الرد

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وقد رفضت المحكمة اثبات أى سبب للرد الذى حاول المتهم أو دفاعه ابداءه فى محضر الجلسة مشيره الى اثبات ذلك فى مذكرة منفصلة بأسباب الرد خلال الاجل الذى منحته المحكمة لذلك.
يذكر أن المحكمة خاطبت الدفاع عما اذا كان لديه توكيل خاص بالرد فأجاب الدفاع بأن المتهم بنفسه هو الذى سيقرر بالرد وهو ماحدث وسمحت المحكمه له بالتوقيع فى محضر الجلسة بذلك.
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