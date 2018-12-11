أخبار مصر | "دينية النواب" توافق على قانون تنظيم الفتوى العامة نهائيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دينية النواب" توافق على قانون تنظيم الفتوى العامة نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من رئيس اللجنة، ومشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وذلك في حضور الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء نهائيًا.

وقال العبد، في تصريحات للمُحررين البرلمانين، إن اللجنة حسمت مشروعي قانوني تنظيم دار الإفتاء وتنظيم الفتوى العامة في جلسات سابقة، واجتماع اليوم تناول مراجعة الصياغة النهائية للمشروعين وتم التوافق على مواد المشروعين، مُضيفا أن اللجنة تعد تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، وكذلك تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وسيتم إرسالهما لمكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشتهما في الجلسة العامة للمجلس.