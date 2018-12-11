أخبار مصر | البرلمان يوافق على إحالة 30 تقريرا للحكومة لتنفيذ توصياتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على إحالة 30 تقريرا للحكومة لتنفيذ توصياتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الثلاثاء، على إحالة 30 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى الخاصة باقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات بعد موافقة لجنة الاقتراحات عليها.

وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة، ستة تقارير للجنة التشريعية بشأن ستة اتفاقيات إلى اللجان النوعية لدراستها أبرزها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى، والموقع فى نيقوسيا بتاريخ 1992018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكاتب اللجنة التشريعية والاقتصادية، وإحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 1092018 إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكتبى اللجنة الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

وأحال رئيس البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 992018 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة الاقتصادية، وأحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع في القاهرة بتاريخ 25720 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الاقتصادية والمحلية، وأحال أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر وجمهورية اذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة إلى لجنة مشتركة من العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى.

كما أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين مصر وجموهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والخارجية.