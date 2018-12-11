أخبار مصر | 'متى سيشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادي؟'.. وزير المالية يرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'متى سيشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادي؟'.. وزير المالية يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على سؤال موجه من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، "متى سيشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادي؟".

قال "معيط"، خلال الاجتماع، إن الشعب المصري سيشعر بأثر الإصلاح الاقتصادي الذى تقوم به الدولة تدريجيا والذى بدأ فى السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين فى الأسواق، مضيفا أن حملة فيروس سي التى تكلفت من ٣ لـ ٤ مليارات جنيه و إجراء ٦٠ ألف عملية ضمن قوائم الانتظار بتكلفة مليار جنيه وما يتصل بها من توفير أدوية ومستلزمات طبية.

وأشار "معيط"، إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل لكن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلا: الحكومة عندها ٥ مليون موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسي والحل فى زيادة الاستثمارات في الدولة"، موضحا أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حل مشاكل البنية التحتية أو ما وصفه بمشاكل على المستوى الكلي من عملة صعبة وغاز طبيعي وأراضي وكهرباء وطرق؛ وهو ما استطاعت الدولة قطع شوطا كبيرا فيه.