أخبار مصر | عاجل.. بشرى سارة بشأن الشحن الجوي بين مصر وأمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرى سارة بشأن الشحن الجوي بين مصر وأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، اليوم، كريستين نيلسون، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي والوفد المرافق لها، خلال الزيارة الحالية بجمهورية مصر العربية؛ لبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطيران المدني.

وفى بداية اللقاء أشاد الفريق يونس المصرى بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التى تجمع بين البلدين، كما هنأت نيلسون المصرى على مستوى الإجراءات الأمنية المتميزة المطبقة بالمطارات المصرية خلال الفترة الماضية والتي بموجبها تقرر الاتفاق على إعادة استئناف خط الشحن الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من شهر يناير المقبل.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين التي تتعلق بصناعة النقل الجوي، حيث تم الاتفاق على تطوير مذكرة التفاهم الأخيرة التي تم توقيعها عام 1997.

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى على أهمية الاستمرار في التنسيق وضرورة التعاون لمجابهة كافة التحديات ذات الاهتمام المشترك والتي تواجه كافة دول العالم في مجال صناعة النقل الجوي.