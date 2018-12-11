أخبار مصر | معمل عالمي لتحليل الـDNA الأثري في المتحف القومي للحضارة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معمل عالمي لتحليل الـDNA الأثري في المتحف القومي للحضارة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور يحى جاد أستاذ الوراثة الجزيئية بالمركز القومي للبحوث، إن معامل فحص الجينات للمومياوات معدودة في العالم ولا تزيد عن عشرات المعامل ومنها معمل تحليل الـ DNA الأثري في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وأضاف جاد أن المعمل موجود به أحدث أجهزة وتقنيات التحليل في العالم، كما أن مستوى الوقاية من العدوى فيه على أعلى مستوى عالمي وصل إليه العلم في هذا الشأن.

وأشار جاد إلى أن المعمل يستقبل العينات فقط والتي يتم أخذها من المومياء بشكل احترافي لا يؤثر بأي حال على أنسجتها، ولا تدخل المومياء نفسها للمعمل، ويتم فحص العينة وإصدار النتيجة بعد اعتمادها.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الدراسة العلمية للبقايا البشرية في الأماكن الأثرية "المومياوات في مصر وشيلي"، والمنعقد صباح اليوم بالمتحف القومي للحضارة بالتعاون مع سفارة شيلى بالقاهرة ومنظمة اليونسكو، والذي أعقبة جولة بمعامل الـ DNA الأثري.

شهد المؤتمر المهندس سعيد محروس المشرف العام على المتحف القومي للحضارة، ومحمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير فرناندو زالاجيت سفير دولة تشيلي، وفرانك رولر مدير معهد الطب التطوري بجامعة زيورخ، الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، وتيتيانا فيجاس مسؤول البرامج الثقافية في اليونسكو، وعدد من الآثاريين والمرممين.