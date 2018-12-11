أخبار مصر | غادة والي: الوزارة تعمل على توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي: الوزارة تعمل على توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة وال، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن استراتيجية وزارة التضامن لتطوير منظومة الأسر البديلة تؤكد على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية، وتهدف في ذلك إلى توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تتيح من خلال موقعها الرسمي تسجيـل طلب الكفـالة اونلاين لراغبي الكفالة من خلال الرابط التالي: http:www.moss.gov.egsitesmosaar-egPagesAF-Request.aspx

وتم تلقى 39 طلب كفالة طفل بنظام الاسر البديلة اونلاين منذ اتاحة هذه الخدمة وحتى نهاية نوفمبر الماضى، وذلك في إطار تشجيع الأسر على كفالة الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم.

وأشارت والى إنه تم إنشـاء قـاعدة بيانـات للاسر البديلة تضم بيانات الاسر البديلة والأطفال حيث تم تسجيل حتى الان البيانات الكاملة لعدد 9543 أسرة بديلة تكفل 9704 طفلا كما تم تخصيـص الخـط السـاخـن (19828 ) لتلقى شكاوى الأسر البديلة وكافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكفالة الايتام وذلك في اطار اتخاذ عدة خطوات هامة ومتفاعلة لتطوير منظومة الاسر البديلة مع العمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت الأسر البديلة إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى أن اللجنة العليا للأسر البديلة خلال عامي 2017 -2018 قد تلقت 282 طلب مقدم من أسر راغبة فى كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة حيث تمت الموافقة على 180 طلب، وتيسيرا على الاسر الراغبة في الكفالة تم إستحداث نماذج لطلبات الكفالة وتعمميها على مديريات التضامن الإجتماعى على مستوى الجمهورية للعمل بها مع تشديد التوجيه بتوفير كافة المعلومات للاسر الراغبة في الكفالة وتوفير اليات العمل للتيسير عليها في الإجراءات المطلوبة كما كان هناك اهتمام بالعنصر البشرى القائم على توفير تلك الخدمة حيث تم عقد عدة دورات تدريبية مع القائمين على والعاملين بإدارات الاسرة والطفولة بالمديريات وذلك بهدف تقديم خدمة افضل والتوعية باهمية البرنامج.

و صرحت والى أنه صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل متضمنة جواز استمرار رعاية الطفل مع الاب البديل في حالة وفاة الام البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للاسر البديلة وان يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل او ما يعادلها وان تجتاز الاسر الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى مع الزام الاسرة البديلة بفتح حساب بالبنك ناصر الاجتماعى او دفتر توفير عقب تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لايقل عن 5 الاف جنيه او إيداع المبلغ في حساب خاص للطفل.

وجديرا بالذكر أن الشروط الأساسية لكفالة الطفل أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين عاما وألا يزيد عن الستين، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

كذلك أن تتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، وأن يكون الزوجين حاصلين على قدر مناسب من التعليم، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وان تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

إضافة الى ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها، وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحداهما أو إلى أي شخص أخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

كما تتضمن الشروط التزام الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية، وأن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع الإدارة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية.