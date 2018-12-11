أخبار مصر | 'تأديب الصحفيين' تبدأ التحقيق مع رئيس تحرير 'العالم اليوم'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'تأديب الصحفيين' تبدأ التحقيق مع رئيس تحرير 'العالم اليوم' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ قبل قليل لجنة تأديب نقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، التحقيق مع نجلاء ذكري رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، ذلك في أزمة فصل الزملاء الصحفيين من جريدة العالم اليوم.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر إحالة الإعلامي عمادالدين أديب للتحقيق مالك جريدة العالم اليوم، ورئيس تحريرها نجلاء ذكري، ورئيس مجلس الإدارة الإعلامي جمال عنايت، للتأديب؛ على خلفية أزمة تصفية الشركة المالكة للجريدة، وفصل الزملاء العاملين بها.

كما قرر مجلس النقابة مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة، لمنع طباعة الجريدة بمطابع مؤسسة الأخبار، وذلك بعد نقل تبعيتها من شركة "الأخبار السعيدة" لشركة "جود نيوز" الأجنبية، والتي تقضي بطباعتها بمطابع حرة وليست قومية.

وخاطبت نقابة الصحفيين، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إيقاف الملف التأميني للصحفيين العاملين بصحيفة العالم اليوم، بعد قرار الإدارة بتصفية الشركة، ونقل تعيينات الصحفيين النقابيين لإحدى الشركات الأخرى الأجنبية التابعة للمؤسسة.

جدير بالذكر أن الزملاء العاملون، يملكون برينت تأميني صادر في 2018 من مكتب تأمينات الدقي، يفيد باستمرارهم في العمل، قبل أن يتغير الوضع في البرينت التأميني الأخير، الذي جاء فيه أن تأمينتهم متوقفة منذ العام 2014.