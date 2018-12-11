أخبار مصر | هيثم طوالة: أيمن نور يجري 7 عمليات تجميل بمليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم طوالة: أيمن نور يجري 7 عمليات تجميل بمليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين عن قيام المدعو أيمن نور زعيم عصابة البلطجية من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى تركيا بإجراء 7 عمليات تجميل للوجه والشعر والحواجب والرموش، بالإضافة آلى نفخ وتحديد الشفايف، وشد البطن والصدر وشفط الدهون ليعيش في دور المتصابي رغم اقترابه من سن ال 60، وبلغت قيمة هذه العمليات أكثر من 60 ألف دولار (أكثر من مليون جنيه)، وتنفرد الجبهة بنشر أسماء مراكز التجميل والأطباء الذين أجروا هذه العمليات.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن "نور" المراهق الذي يعيش دور "روميو" أجرى عملية زراعة جديدة للشعر في مركز "cosmedica" في اسطنبول بتقنية "direct hair" وهي أفضل أنواع زراعة الشعر حيث تكلفت 7 آلاف دولار، بالإضافة إلى جلسات أسبوعية يصل سعر الجلسة إلى 500 دولار، كما قام أيمن نور بإجراء عملية تجميل وجه في مركز "ميديكانا" ودفع 16 ألف دولار شاملة الحقن.

أضاف "طوالة" إن العملية الثالثة هي زراعة الرموش بعدما بدأت تتساقط بشكل كبير من خلال الاعتماد على تقنية الاقتطاف في مستشفى "hairsstitic" وتكلفت العملية 6 آلاف دولار، والعملية الرابعة تتمثل في زراعة الحواجب حيث قام بزراعة 250 شعرة في مركز "الحياة هير" وتكلفت عملية الزرع 4500 دولار، بأحدث التقنيات العالمية.

أوضح رئيس جبهة شباب الصحفيين، إن العملية الخامسة شد البطن والصدر وقام بها د. اولكر مناف، أشهر الأطباء المتخصصين في هذا النوع من عمليات التجميل، ووصل سعر العملية إلى 9 آلاف دولار، كما يخضع "المتصابي" للحقن أسبوعيا بتكلفة ألف دولار من أجل الحفاظ على نتائج العملية.

أما العملية السادسة فكانت نفخ وتحديد الشفايف عن طريق استخدام "الفيلر" واستخدم نور 6 حقن سعر الحقنة الواحدة 900 دولار بإجمالي 5400 دولار، والعملية السابعة شفط دهون في "المؤخرة والفخد والخصر" وتكلفت 6 آلاف دولار بالإضافة إلى جلسات أسبوعية لمتابعة العمليات يصل إجمالي تكلفتها إلى مايزيد عن 4 آلاف دولار.

أشار هيثم طوالة رئيس الجبهة، إلى إن أيمن نور المناضل الوهمي أضاع التمويلات التي تنهال عليه من قطر وتركيا على عمليات التجميل في محاولة يائسة لتقمص شخصية الشاب العاشق الولهان ليمارس هوايته المفضله في اصطياد بنات الليل والساقطات من الكباريهات وعلب الليل التي يقضي بها أغلب أوقاته طوال الليل.