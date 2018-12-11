أخبار مصر | وزيرة البيئة تطالب الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها لمواجهة تغير المناخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تطالب الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها لمواجهة تغير المناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار التشاوري المسمى تالانوا TALANOA، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة حاليا ببولندا.

وأكدت وزيرة البيئة المصرية خلال مداخلتها بالحوار على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزامات ما قبل 2020 التي نص عليها إتفاق باريس للمناخ وتعديلات الدوحة، والحفاظ على المكاسب المتوازنة التي حققها إتفاق باريس، بالإضافة إلى التزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم اللازم للدول النامية لتنفيذ التزاماتهم باتفاق باريس.

ويعد حوار تالانوا مبادرة أطلقتها رئاسة مؤتمر الأطراف السابقة من أجل خلق حوار شامل وتشاركي من أجل المناخ.