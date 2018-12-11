أخبار مصر | البرلمان يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للمسنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للمسنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس على اقتراح بقانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد بإنشاء المجلس الأعلى للمسنين.

وتناقش الجلسة 79 إحاطة و12 سؤالا بشأن مشاكل الصحة وقطاع الدواء، وتتناول طلبات الإحاطة ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة ومنها أدوية مغشوشة وضرورة إنشاء هيئة للأغذية والدواء لضمان سلامة الأدوية المتداولة، ونقص الأدوية وإنشاء الهيئة العامة للأدوية، ومشاكل التأمين الصحي، وتأخر قرارات العلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة ووفاة طبيبة بإحدى المستشفيات نتيجة الإهمال، ودور الوزارة في مواجهة ظاهرة انتشار إحاطة عن الكلاب الضالة وعلاج المصابين بعقر الكلاب، وسياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة.

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة بشان عدم إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات والحاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصحي الالتحاق بكليات التمريض، وحول تردي خدمة الإسعاف وشكوى العديد من المواطنين بسب الاستجابة البطيئة جدًا للبلاغات، ومن النائبة سولاف درويش، وعن عدم الاهتمام بمرضى الإيدز في مصر، وعن تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بمديرية الصحة بالغربية الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وحول واقعة وفاة وإصابة عدد من المواطنين بالغيبوبة بعد الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، بالإضافة لمعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالس الطبية، ومعايير ترخيص الصيدليات، وطلب إحاطة عن إطلاق لقب أخصائي على خريجي كليات العلوم الطبية والصحية.

ويناقش مجلس النواب، أسئلة موجهة لوزيرة الصحة عن عدم تشغيل مصنعي المرشحات والمطهرات التابعان لشركة النصر للأدوية، وعن سبل مكافحة انتشار مخدر الاستروكس، وعن ضرورة تزويد المدارس بوحدات إسعاف أولية ووجود طبيب تأمين صحي بصفة دائمة، وعن سوء الأحوال المعيشية والصحية لمرضى الجذام.