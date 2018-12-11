أخبار مصر | عاجل.. "مميش" يكشف عن إنجاز جديد بميناء شرق بو رسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "مميش" يكشف عن إنجاز جديد بميناء شرق بو رسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الثلاثاء، عن نجاح المناورة الافتراضية لمكافحة التلوث البترولي بميناء شرق بورسعيد "مصر المحروسة 11"، بالتعاون بين اللجنة المركزية لمكافحة التلوث البترولي والمواد الخطرة المنقولة بحرًا التابع لهيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة وشركة بتروسيف التابعة لقطاع البترول.

وأشاد "مميش" بالتعاون المثمر بين الجهات المشتركة في المناورة ضمن خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، مؤكدًا التزام هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية بمراعاة المعايير البيئية واتخاذ كافة التدابير واحتياطات الأمن والسلامة لتنمية منطقة القناة وفق متطلبات استراتيجية التنمية المستدامة مصر2030.

وقال إن اختيار موقع المناورة بميناء شرق بورسعيد الواعد يهدف إلى تدريب هيئة الميناء على إدارة الأزمات ومواجهة حوادث التسرب الزيتي البحري المُحتملة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات المعنية وهو ما يدعم من جهود تطوير الميناء ورفع كفاءتها بإضافة أرصفة جديدة بطول 5 كيلومترات، بما يحقق الاستغلال الأمثل لإمكانيات وقدرات الميناء ويعزز من قدرتها التنافسية بين موانيء البحر المتوسط.

وشارك في تنفيذ المناورة 15 وحدة بحرية تابعة لهيئة قناة السويس أهمها القاطرة "مساعد 3" بقوة شد 70 طنًا مجهزة بأوناش خدمة لإنزال الحواجز المطاطية، وسفينة تخفيف الحمولة "نجدة 1"، بالإضافة إلى قاطرتي الخدمة "لؤلؤ 21" و"لؤلؤ23" واللنشيين :أرمنت 1" و"أرمنت2" وعدد 4 لنش إرشاد، هذا بالإضافة إلى 150 من الأطقم الفنية وفرق الإنقاذ بمراكز مكافحة التلوث بهيئة قناة السويس مستعينين بالمعدات والمهمات الخاصة بمكافحة التلوث مثل الحواجز المطاطية وكاشطات الزيوت ومعدات رش المذيبات وتنكات استقبال الزيوت.