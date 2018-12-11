أخبار مصر | 'دفاع النواب' تكرم 'عبدالعال' على جهده من أجل انتظام العمل بالمجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'دفاع النواب' تكرم 'عبدالعال' على جهده من أجل انتظام العمل بالمجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقديرًا واحترمًا على الجهد الذى يبذله من أجل انتظام العمل بالمجلس على أكمل وجه وذلك فى أجواء ودية، تم فيها تبادل الحوار والمناقشات.

وقدم اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى هدية تذكارية من اللجنة إلى الدكتور علي عبد العال، ممثلة فى كتاب "موسوعة الجيش المصرى و7000 عام"، يؤرخ تاريخ الجيش المصرى منذ نشأته الأولى فى العصر القديم، بالإضافة إلى إهدائه ألبوم صور للقاء السابق الذي جمعة مع اللجنة كتذكار.

من جانبه، قال اللواء كمال عامر، إن اللقاء الذى جمع اللجنة مع رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، يأتى فى إطار اللقاءات الدورية السنوية، لاسيما وأن اللجنة حرصت منذ احتفالات اكتوبر لعقد هذا اللقاءات، بالإضافة إلى أهمية ما يتم تداوله خلال هذا اللقاء من مناقشات واستيضاحات تحقق الدور الفاعل للمجلس تشريعيًا وتحقيق المصالح العليا، مُضيفا أن اللجنة تشرفت بحضور رئيس المجلس، وتناول اللقاء إشادة الدكتور على عبد العال، بدور لجنة الدفاع والأمن القومى فى مناقشة التشريعات المختلفة التى تتصل بالأمن القومى، وما يتصل بضباط الجيش والشرطة أو القامات المدنية الذى تتصل بأعمال اللجنة.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن رئيس البرلمان أكد أهمية دور اللجنة مع اللجان النوعية المختلفة داخل البرلمان لتحقيق الاستقرار التشريعى للمجلس بما يحقق ويدعم الاستقرار المجتمعي.