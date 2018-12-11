أخبار مصر | "الوزراء" يبرز فوز جامعة كفر الشيح بالمركز الأول على مستوى الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يبرز فوز جامعة كفر الشيح بالمركز الأول على مستوى الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على فوز جامعة كفر الشيخ، بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، في مسابقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من حيث استعدادها وجاهزيتها للعام الدراسي 2018-2019، تأكيداً على حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على نشر سلسلة قصص نجاح "من أصعب بداية- لأنجح نهاية".

وشهدت الجامعة مراحل تطويرية غير مسبوقة في وظيفتها البحثية والتعليمية وكذا في خدمة المجتمع، بالرغم من كونها جامعة وليدة أنشئت عام 2006، على مساحة 107 أفدنة، حيث كانت تضم الجامعة وقت إنشائها 8 كليات، ونتيجة لأعمال التطوير التي شهدتها منذ ذلك الوقت سواء على المستوى الأكاديمي أو الإنشائي، فقد وصل عدد الكليات التي تضمها الجامعة حالياً إلى 19 كلية و3 معاهد عليا، وأصبحت تتسع إلى ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة.

ويُعد أهم ما يميز الجامعة هو إنشاء كلية العلوم والثروة السمكية والمصايد، والتي تم تأسيسها بهدف خدمة المجتمع لاسيما أن مدينة كفر الشيخ من المدن الهامة في إنتاج الثروة السمكية على مستوى الجمهورية، كما أسست الجامعة أيضاً معهد علوم وتكنولوجيا النانو، بهدف الاستفادة منه في عملية التصنيع وحل الكثير من المشكلات العصرية باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

ويواصل المركز، إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.