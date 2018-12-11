أخبار مصر | "التضامن": 7000 جلسة سنويا بمركز علاج الشلل الدماغي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": 7000 جلسة سنويا بمركز علاج الشلل الدماغي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الأشغال الفعلي للمؤسسات الرعاية يصل إلى 570 أبن وابنة ابنا، حيث تقدم لهم أفضل خدمات الرعاية إضافة إلى 7000 جلسة علاج سنوي بمركز علاج الشلل الدماغي و5000 جلسة علاج طبيعي سنوي بمركز العلاج الطبيعي خلال عام الإعاقة.

وانتهت المؤسسة من أعمال تطوير بقيمة 17 مليون جنيه لمركز رعاية وتأهيل حالات التوحد بمجمع عين شمس ومبنى الحضانة الدامجة بالمجمع ،و مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان وأعمال تطوير مؤسستي التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج.

وجدير بالذكر أن المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع تقدم مظلة الرعاية والخدمات المتكاملة لعدد ٦٥٠ من الأبناء متحدي الإعاقة الذهنية في ٧ مؤسسات للرعاية، وهذه المؤسسات في حلوان والجيزة وحدائق القبة وعين شمس والمرج، هذا بالإضافة إلى مركز علاج الشلل الدماغي ومركز علاج وتأهيل حالات التوحد بعين شمس.