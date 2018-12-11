أخبار مصر | "التضامن": عام ذوي الاحتياجات الخاصة شهد عدة تطورات بمؤسسات الإعاقة التابعة للوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": عام ذوي الاحتياجات الخاصة شهد عدة تطورات بمؤسسات الإعاقة التابعة للوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن عام الإعاقة عام 2018 شهد في أبريل الماضي افتتاح مركز رعاية أطفال التوحد بالمطرية، وجارٍ تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان لزيادة السعة من ٦٠ فتاة إلى ١٠٠ فتاة بتكلفة تقديرية مليون ونصف المليون جنيه.

وأوضحت، أنه جارٍ تطوير مؤسستي التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج لزيادة السعة من ١٦٠ إلى ٢٠٠ ابنا بتكلفة تقديرية 3.5 مليون جنيه، وأعمال التطوير بعدد آخر من المراكز وتطوير للهيكل الوظيفي والتعاقد مع أكثر من 100 أخصائي اجتماعي ونفسي، وتطمح المؤسسة أن يتم إنشاء مبنى مخصص لكبار السن من المعاقين ذهنيا.

