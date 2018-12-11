أخبار مصر | لجنة شباب شمال القاهرة تعد أسطوانة قانونية متكاملة للمحامين‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة شباب شمال القاهرة تعد أسطوانة قانونية متكاملة للمحامين‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدت لجنة الشباب بنقابة محامي شمال القاهرة، السبت، قرصا مدمجا، أسطوانة، يضم في محتواه مكتبة قانونية متكاملة لجميع المحامين، تحت رعاية هشام زين، نقيب شمال القاهرة، ومحمد هيبة، عضو الشباب.

وقامت لجنة الشباب بتوزيع الأسطوانة في قاعة اتحاد عمال مصر، خلال المحاضرة الثالثة لمحامي الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، ليستفيد منها المحامون الجدد، خريجو الجامعات المصرية المشتركون في الدورة الثانية لمعهد المحاماة.

ضمت الأسطوانة 45 كتابًا وموسوعة في العلوم والقوانين المختلفة، تبدأ بالعلوم الجنائية، والسياسية، والقوانين: الإداري، والتجاري، والدولي، والمدني، وكتب المحاماة والقضاء، والمعاجم والقواميس، إلى جانب العديد من الموسوعات والقوانين الأخرى، التي من شأنها إثراء عقول شباب المحامين، استعدادًا لأداء رسالة مهنة المحاماة على أتم وجه.