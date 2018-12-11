أخبار مصر | بالتفاصيل.. ننشر إجراءات تجديد القيد والبطاقة العلاجية للمحامين‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. ننشر إجراءات تجديد القيد والبطاقة العلاجية للمحامين‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر الخطوات اللازمة لتجديد العضوية في نقابة المحامين لعام 2019، ورسوم الاشتراك، والأوراق المطلوبة لتجديد كارنيه المحاماة.

_ الموعد والمكان

يتم تلقى طلبات التجديد بنادى المحامين النهرى فى المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم، أول يناير المقبل.

_ رسوم تجديد كارنيه المحاماة

تبلغ رسوم تجديد العضوية في نقابة المحامين، لعام 2019، 150 جنيهًا للمقيد بالجدول العام، و200 جنيه للجدول الابتدائي، و250 جنيهًا بجدول الاستئناف، و350 جنيها لأعضاء جدول النقض.شروط القيد في نقابة المحامين 2019 كانت النقابة قد قررت، في بيان سابق لها، شروط القيد للمحامين لعام 2019.

وجاءت القرارات كما نشرت رسميا كالآتى:

1- يرجأ هذا العام إلزام المحامين المُسددين للاشتراك والمستوفين لأعمال اشتغالهم بالمحاماة، منذ عام 2013 وحتى الآن، من تقديم أدلة الاشتغال اللازمة عن عام 2019.

2- يلتزم المحامون الذين أعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين لأي سبب، وسدّدوا اشتراك عام 2018 ، بتقديم أدلة الاشتغال المُعتمدة وفقًا لضوابط تجديد الاشتراك للعام ذاته، بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك.

3- تشكيل لجان مراجعة لتدقيق كل المستندات المقدمة لتجديد اشتراك عام 2018 وما قبلها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حال ثبوت مخالفة في أي منها، مع استمرار انطباق الشروط وفقًا لضوابط السنوات السابقة على من تخلفوا عن تجديد الاشتراك.

_ تجديد ورسوم البطاقة العلاجية للمحامين وأسرهم

يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للابتدائي، مبلغ ٣٥٠ جنيها، والاستئناف 400 جنيه، والنقض ٥٠٠ جنيه، على أن يكون الاشتراك السنوي للمحامي، بدون علاج، بالجدول العام برسوم ١٥٠ جنيها، وللابتدائي ٢٠٠ جنيه، وللاستئناف ٢٥٠ جنيها، و350 جنيها للنقض. وبالنسبة لاشتراك العلاج للزوجة أو أي من الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج ٢٠٠ جنيه للابن الواحد، والوالدين، ١١٠٠ لأي منهما. أما الزوجة، فحسب درجة القيد، على أن يتم سداد 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائي، و300 جنيه لزوجة المحامي الاستئناف، و350 جنيها لزوجة المحامي بالنقض، ويضاف مبلغ ١٠٠ جنيه لزوجة المحامي الموظفة، و يطلب منها تقديم برنت تأمينات، مع صور من شهادات ميلاد الأبناء، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الوالدين، وصورة وثيقة الزواج، وصورة شخصية لكل مشترك، ومن المقرر أن تكون البطاقة العلاجية حديثة مميكنة لكل فرد فى الأسرة لسهولة التعامل بها .

جدير بالذكر أن نقابة المحامين قررت أخيرا رفع الحد الأقصى لإسهام النقابة ضمن مشروع العلاج إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا، إضافة لرفع مشاركة النقابة في عمليات زراعة الكبد من 50 ألفا إلى 100 ألف، وزراعة الكلى من 25 ألفا إلى 50، والقلب المفتوح من 35 ألفا إلى 50، وأمراض السرطان من 35 ألفا إلى 50، وزراعة النخاع الشوكي من 20 ألفا إلى 35.