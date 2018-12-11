أخبار مصر | "الأعلى للإعلام": نواجه الشائعات بعقوبات تصل إلى 250 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام": نواجه الشائعات بعقوبات تصل إلى 250 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس تواجهه الشائعات، مؤكدًا أن العقوبات تصل لمن يبث الشائعات أو ينشر الأخبار مُجهلة المصدر إلى 250 ألف جنية مع إلزام المؤسسة بتكذيب ما قامت بنشره، بذات المساحة والكيفية، لافتًا إلى أن ألمانيا ترصد 5 ملايين يورو كعقوبة مالية لبث الشائعات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان؛ لمناقشة دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الإعلامية في دعم الرسالة الإعلامية المصرية تجاة شعوب القارة الأفريقية.

وكانت النائبة آمنة نصير عضو اللجنة، قد تساءلت عن دور المجلس الأعلى للإعلام، في مواجهة الشائعات ومواجهة ما وصفتها ببعض القنوات المسمومة، لاسيما أنها تفسد الاستقرار.

