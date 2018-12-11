أخبار مصر | برلماني يثمن الموافقة على قانون السياحة الصحية: يعمل على استغلال قدراتنا الهائلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يثمن الموافقة على قانون السياحة الصحية: يعمل على استغلال قدراتنا الهائلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، موافقة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، على مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، المقدم من النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة.

وقال المسعود، إن القانون سيكون له عائد إيجابي في تنظيم الجهود لدعم السياحة الصحية في مصر، وسيساهم في تعظيم العائد منها، في ظل أن الكثير من المناطق تزخر بالإمكانيات الصحية الهائلة.

وأشار إلى أن السياحة الصحية أو الاستشفائية، تمثل رغبة كثيرة من مواطني دول العالم، وأن القانون الجديد سيعمل على استغلال قدرات مصر في هذا المجال، والعمل على تطويره.