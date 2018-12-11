شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إحالة مفتشي خزينة بريد قليوب للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بمنطقة بريد القليوبية، الثلاثاء، إن رئيس الهيئة أصدر تعليمات بإحالة كل المفتشين الذين تعاملوا ودخلوا خزينة قليوب الرئيسية، التي شهدت مصرع صراف أول على يد زميله رئيس الخزينة وانتحار الأخير بنفس السلاح بعد اكتشاف عجز يقدر بحوالى 3 ملايين جنيه، وذلك على مدار عام مضى إلى التحقيق بسبب التقصير والإهمال في القيام بعملهم على الوجه الصحيح.

كان اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد بسماع إطلاق أعيرة نارية ووجود قتيلين بمكتب بريد قليوب الكائن بدائرة القسم وعلى الفور انتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث وسيارات الاسعاف، وبالفحص تبين وجود كل من محمد ح س سن 59 رئيس الخزينة متوفى متأثراً بإصابته ومؤمن ع ع سن 42 صراف أول الخزينة وتوفي متأثراً بإصابته.

وكشفت التحقيقات أن لجنة من منطقة بريد بالقليوبية كانت تقوم بعمل جرد الخزينة العامة الواقعة أعلى بريد قليوب، وخلال الجرد تبين عجزا ماليا حوالى 3 ملايين جنيه عهدة رئيس الخزينة «م. ح» و«م. ع» صراف أول الخزينة وفور خروج المفتشين إلى المكتب المجاور لهما سمعوا صوت مشادة كلامية وبعدها طلقات نارية وبالذهاب إلى مصدر الصوت وجدوا الجثتين ملقيان على الأرض وسط بركة من الدماء تحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثتان إلى مستشفى قليوب المركزى.

كان عصام الصغير، رئيس الهيئة، قرر في وقت سابق عزل وإنهاء تكليف مدير منطقة بريد القليوبية ومدير إدارة الخزن ونزولهم للدرجة الأدنى لسوء الإشراف والإدارة والمتابعة فضلا عن إجراء تبديل بين كل وكلاء مكاتب بريد قليوب، موضحا أن القرار جاء على خلفية واقعة إطلاق رئيس خزينة قليوب الرئيسية النار على زميله الصراف أول ثم انتحر عقب اكتشاف لجنة جرد وتفتيش من المنطقة وجود عجز مالى يتخطى الـ 3 ملايين جنيه من العهدة.