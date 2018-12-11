شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة واسعة بشوارع حي العمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل، الثلاثاء، بشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة، قامت الهيئة بالتعاون مع حي العمرانية بتنفيذ حملة نظافة واسعة بشوارع العمرانية لرفع كافة أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات البناء المتواجدة.

وقال «راشد» إن الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بشوارع الجابري والظافر من شارع الهرم، مؤكدا أنه تم التشديد على حي العمرانية بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع والقضاء على أي إشغال للطريق أولاً بأول مع ضرورة المرور الدوري على المناطق التي تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.

من جهته، أشار اللواء خالد عصر، رئيس حي العمرانية، إلى أن الحي قام بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل وتم الدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر تم على إثرها رفع نواتج التجريد والمخلفات المتواجدة وقامت سيارات نافوري المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة بالإضافة إلى عمل صيانة لأعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع.