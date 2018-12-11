شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية ورئيس نادي القضاة يبحثان دعم التعاون لخدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة المستشار عبدالعزيز شاهين، رئيس نادي القضاة بالإسماعيلية، ونائبه المستشار السعيد عبده وذلك في حضور محمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد أبوسنة، رئيس تحرير جريدة القناة.

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة سبل تفعيل ودعم التعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وما يتبعها من الأجهزة التنفيذية مع نادي القضاة بالمحافظة لخدمة مواطني وشعب المحافظة وتوابعها.

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام، كما أكد على أننا جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الإدارى بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.