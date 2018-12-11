شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يشارك في تنفيذ «صقر 38» لمواجهة السيول بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الهلال الأحمر المصري مع فريق الاستجابة للكوارث والتدخل أثناء الطوارئ في تنفيذ سيناريو العملية «صقر 38»، الثلاثاء، بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، والمقررة من لجنة الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة ضمن أولى مراحل تنفيذ كيفية مواجهة السيول ومجابهة الأزمات والكوارث في بعض المدن والمراكز بالمحافظة، وتم إقامة مخيم الإيواء العاجل لعدد 200 متضرر من السيول.

وقام الهلال الأحمر المصري بعمل التخطيط اللازم للمخيم والمشاركة بمستلزمات الإغاثة من مخيمات ومراتب وغيرها من المستلزمات اللازمة للمواطنين المتضررة من السيول، وذلك بالمشاركة مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم وقوات الأمن والإسعاف والصحة والدفاع المدني ومجلس مدينة الطود.

فيما زار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد رئيس لجنة الدفاع الشعبي، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، المخيم ومتابعة تنفيذ سيناريو العملية من أجل توفير كافة المستلزمات للمواطنين المتضررين من السيول والتأكد من جاهزية الجهات في حالة حدوث أزمات بسبب السيول.