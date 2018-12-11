شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي»: مكتبة الإسكندرية ستشهد انفتاحًا أكبر على العالم العربي الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن «المكتبة منارة الفكر والمعرفة، وجسر التواصل بين الثقافات والحضارات، تؤمن بأهمية التلاقي والتفاعل بين الثقافة وكافة القطاعات التنموية، بهدف ارتقاء ورفعة أمتنا العربية».

جاء ذلك في افتتاح الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية بمكتبة الإسكندرية، في حضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

ورحب الفقي بالوزراء، واصطحبهم في جولة تعريفية بمكتبة الإسكندرية، وعرض عليهم أهم المشروعات الثقافية والمعرفية والرقمية التي تقوم بها المكتبة.

وأهدى مدير المكتبة، الوزراء، العدد الأول من مجلة «ذاكرة العرب»، وهي باكورة إنتاج مشروع ذاكرة الوطن العربي، وهو مستودع رقمي سوف يتيح مكانًا للذاكرة العربية على شبكة الإنترنت، جاء لكي يربط أواصر المؤرخين العرب والآثاريين وعلماء الأنثروبولوجيا. وأكد أن المجلة تأتي للتأكيد على أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن، وأن تقوم بدور فعال في حفظ تراث العرب وذاكرتهم البصرية والمرئية.

وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية لديها العديد من الشراكات مع دول وجهات ومؤسسات عربية في مجال الثقافة والتراث والمعرفة، وأنها ستشهد في الفترة المقبلة انفتاحًا أكبر على العالم العربي من خلال أنشطتها المستقبلية.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية كانت قد نظمت في شهر نوفمبر الماضي مؤتمر «التنوع الإثني والثقافي بالوطن العربي، في مستقبل الأمة ومنزلتها الإنسانية»، بالتعاون مع مركز جامعة الدول العربية بتونس، في مقر الألكسو بتونس، وذلك بحضور الدكتور محمد زين العابدين؛ وزير الشؤون الثقافية بالحكومة التونسية، الذي أكد على أهمية دور مكتبة الإسكندرية ومشروعاتها في الحفاظ على الثقافية العربية وحمايتها بما تتميز به من تنوع وثراء.