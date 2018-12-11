محافظ الشرقية يسلم 7 منازل بعد إعمارها للأسر المستحقة بمركزي الحسينية والقرين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، 7 منازل للأسر المستحقة بمركزي الحسينية والقرين منها 4 منازل بعزبة عكاشة بمركز الحسينية و3 منازل بمدينة القرين، وذلك بعد الانتهاء من إعادة إعمارها ورفع كفاءتها بالتنسيق مع جمعية الأورمان، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، ومرفت فهمي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والعميد حسن الشاذلي، مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية، وأهالي المستحقين.

وأوضح المحافظ أن خطة الإعمار شملت ترميم بعض المنازل وتعريش المنزل بالخشب العرق وطبقة عازلة بلاستيكية وأسمنتية وتوصيل الكهرباء وتركيب أسلاك جديدة بدلاً من القديمة المتهالكة وتوصيل المياه وشبكة الصرف الصحي الداخلي وكذلك تركيب السيراميك وأعمال الدهانات الداخلية والخارحية للمنزل وأعمال النجارة، بالإضافة إلى توفير الأثاث المنزلي، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما بالمواطن البسيط وتسعى جاهده بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات له والعمل على تحسين مستوى معيشته.

وقام المحافظ بتفقد المنازل للتأكد من اكتمال خطة الإعمار ورفع الكفاءة وقدم الشكر لجمعية الأورمان لدورها في إدخال الفرحة والسرور على الأهالي المستحقين وتوفير مسكن آدمي لهم يحميهم من برودة الشتاء وحرارة الصيف، مؤكداً على أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية في الدعم والمشاركة في تنفيذ مشروعات الدولة بما يعود بالفائدة على المواطنين وتحقيق حياة كريمة وآدمية لهم.

وأكدت مرفت فهمي، مدير مديرية التضامن بالشرقية، أنه تم اختيار المنازل المستهدفة لرفع كفاءتها وإعمارها وتسليمها للمستحقين من الأرامل والمطلقات وغير القادرين وذلك بعد إجراء البحوث الإجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة .

من جانبه، أشار العميد حسن الشاذلي، مدير جمعية الأورمان، أن إجمالي عدد المنازل التي تم تطويرها وتأهيلها 7 منازل شاملة رفع كفاءتها وتجهيزها بالأثاث المنزلي لتليق بالأهالي بهدف توفير مسكن آدمي للقرى الأكثر احتياجاً وتقليل الفجوة بين المناطق الريفية وتحسين مستوى الحياة لعدد من المستفيدين كما قام محافظ الشرقية بإهداء الأهالي المستحقين بطاطين لوقايتهم من برودة الشتاء.

محافظ الشرقية يسلم منازل بعد إعمارها بمركزي الحسينية والقرين

محافظ الشرقية يسلم منازل بعد إعمارها بمركزي الحسينية والقرين

محافظ الشرقية يسلم منازل بعد إعمارها بمركزي الحسينية والقرين

محافظ الشرقية يسلم منازل بعد إعمارها بمركزي الحسينية والقرين

محافظ الشرقية يسلم منازل بعد إعمارها بمركزي الحسينية والقرين

محافظ الشرقية يسلم منازل بعد إعمارها بمركزي الحسينية والقرين