شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع النواب» تعلن الانتهاء من المادة 52 من مشروع قانون المرور (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة واصلت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المرور، وانتهت من المادة 52، وأشار إلى أنه قانون هام لاتصاله بكل أفراد المجتمع واستقراره.

وأضاف «عامر» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين إن اللجنة تراعي أن يتناسب القانون مع البيئة المصرية وأن يحقق مصالح الجميع مستفيدين ومنفذين، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء المناقشة سيفتح حوله حوارا مجتمعيا موسعا.

وفي سياق متصل عقدت اللجنة لقاء بالدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في جو احتفالي تم فيه تبادل الحوار الودي بين الجميع وتناول الحلويات والتورتة، وقال «عامر» إن الجنة تعودت على أجراء لقاء دوري سنوى مع رئيس المجلس، وأن اللجنة منذ ذكرى انتصار أكتوبر وهي تتحين الوقت المناسب لعقد اللقاء، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول مناقشات واستيضاحات وأسئلة من النواب لرئيس المجلس، تناولت الجوانب التي تحقق الصالح العام التي تحقق دور المجلس التشريعي في التشريعات المختلفة.

ولفت «عامر» إلى أن «عبدالعال» أشاد بدور اللجنة في مناقشة التشريعات المختلفة المتعلقة بقضايا الأمن القومي بما تضمه من ضباط شرطة وجيش وقامات مدنية متخصصة تضمها اللجنة.

و تابع «عامر»، أنه في نهاية اللقاء تم تقديم هدية تذكارية من اللجنة إلى رئيس المجلس عبارة عن كتاب الجيش المصري و7 آلاف عام من الزمان والذي يؤرخ للجيش المصري منذ بدأته وحتى الآن، كما أهدت اللجنة لـ «عبدالعال» ألبوم صور للقاء السابق كتذكارا طيبا يجمعه بأبنائه من أعضاء اللجنة في لقاء أسري سنوي.