شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: بدء التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد أول يناير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن الوزارة ستبدأ التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني من أول يناير 2019 ولمدة 3 أشهر، بعدها يبدأ التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني، ليقدم الخدمات للمواطنين من خلال «الميكنة» لكل ما يتعلق بعمل الوزارة وذلك لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق انسيابية بالعمل، مما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، مؤكدا أن هذا التحول يأتي في إطار خطة الدولة لميكنة جميع الأعمال الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال سعفان، في تصريحات صحفية خلال تفقده، الثلاثاء، مركز معلومات الوزارة بعد تطويره، إنه يجري حاليا استكمال تدريب موظفي 27 مديرية للقوى العاملة على مستوى المحافظات التابعة للوزارة على البرامج الإلكترونية لكافة أنشطة المديريات.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تدريب من سيقومون بالعمل في 12 مديرية على استخدام البرامج الإلكترونية لكافة الأنشطة، وجاري استكمال التدريب في 15 مديرية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ميكنة العمل بها، وتسهيل الاطلاع على المعلومات وتوفير الوقت لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل، فضلا عن حفظ المستندات في الأرشيفات الإلكترونية وسهولة استرجاعها بما يتناسب مع العصر الحديث.

وأوضح الوزير أن مركز معلومات الوزارة تم تطويره بإحلال وتجديد أجهزته ومعداته بأحدث التقنيات التكنولوجية التي تنتجها الشركات العالمية ووزارة الإنتاج الحربي، وبما يتماشي مع متطلبات العصر الجديد ليقدم أعلي مستوي من الخدمة للمواطنين، حيث استغرق التطوير وتدريب المهندسين ورفع كفاءة العاملين الوزارة ومديرياتها على استخدام الأجهزة الحديثة وصيانتها والتدريب على البرامج وتشغيلها حتى الآن ما يزيد عن الثلاثين شهراً.

وذكر أنه تم خلال هذه الفترة إنشاء موقع جديد للوزارة وإطلاقه على الشبكة المعلوماتية للإنترنت، وإضافة خدمات ومعلومات جديدة عليه، كما تم إنشاء منظومة للشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية، وبالإدارات المعنية بالوزارة لتسهيل بحث شكاوى المواطنين والرد عليها في سهولة ويسر وانسيابية في العمل، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بها في أفضل صورها مع حسن معاملة المواطنين وارشادهم وتقديم المشورة لهم في كافة نواحي العمل بها.

وزير القوى العاملة يتفقد مركز معلومات الوزارة بعد تطويره

وزير القوى العاملة يتفقد مركز معلومات الوزارة بعد تطويره

وزير القوى العاملة يتفقد مركز معلومات الوزارة بعد تطويره

وزير القوى العاملة يتفقد مركز معلومات الوزارة بعد تطويره

وزير القوى العاملة يتفقد مركز معلومات الوزارة بعد تطويره

وزير القوى العاملة يتفقد مركز معلومات الوزارة بعد تطويره

وزير القوى العاملة يتفقد مركز معلومات الوزارة بعد تطويره

وزير القوى العاملة يتفقد مركز معلومات الوزارة بعد تطويره