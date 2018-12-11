شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح غدا وحدة الكلى الصناعى والقسطرة بمستشفى الدمرداش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى عدد من التجديدات بكلية الطب جامعة عين شمس و مستشفى الدمرداش الجامعى، غدا الأربعاء،بمشاركة الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب والدكتور أيمن صالح، مدير المستشفيات الجامعية.

ومن المقرر أن تشمل الافتتاحات وحدة الكلى الصناعى وتطويرات وحدة القسطرة القلبية، حيث تم تركيب أحدث وحدة قسطرة قلبية، وتطوير غرف جراحة 4 و 5 بمستشفى الدمرداش، بالإضافة إلى تطوير مدرج الدكتور البنهاوى وعدد من معامل الكمبيوتر وغيرها من التطويرات والافتتاحات الجديدة بكلية الطب.